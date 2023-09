Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,62 Prozent stärker bei 2 983,39 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 425,349 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 2 965,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 964,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 2 989,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 960,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,26 Prozent nach unten. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 28.08.2023, bei 3 119,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, stand der TecDAX noch bei 3 145,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 669,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 4,34 Prozent auf 62,50 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 80,40 EUR), Nordex (+ 2,49) Prozent auf 11,54 EUR), Nagarro SE (+ 1,99 Prozent auf 69,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,88 Prozent auf 48,15 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-3,39 Prozent auf 26,80 EUR), TeamViewer (-1,21 Prozent auf 15,46 EUR), Energiekontor (-1,03 Prozent auf 77,10 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,98 Prozent auf 36,30 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 120,54 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 685 607 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 141,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,61 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at