Gewinne in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Am Freitag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,97 Prozent stärker bei 3 019,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 424,653 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,376 Prozent höher bei 3 001,89 Punkten, nach 2 990,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 046,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 001,89 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,056 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 157,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 144,75 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bei 2 607,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 3,89 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 3,37 Prozent auf 20,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,53 Prozent auf 38,11 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,49 Prozent auf 37,08 EUR), ADTRAN (+ 2,43 Prozent auf 8,42 USD) und EVOTEC SE (+ 2,36 Prozent auf 18,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen MorphoSys (-2,05 Prozent auf 25,83 EUR), Nagarro SE (-1,58 Prozent auf 68,55 EUR), SMA Solar (-1,21 Prozent auf 61,45 EUR), Energiekontor (-1,03 Prozent auf 77,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,58 Prozent auf 48,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 472 604 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 141,838 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at