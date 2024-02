Gewinne in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,93 Prozent auf 7 683,79 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,367 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 612,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 612,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 612,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 684,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 689,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 417,76 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2023, den Wert von 7 836,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,489 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 5,85 Prozent auf 4,81 GBP), Prudential (+ 2,86 Prozent auf 8,41 GBP), Antofagasta (+ 2,15 Prozent auf 17,58 GBP), J Sainsbury (+ 1,94 Prozent auf 2,78 GBP) und Anglo American (+ 1,81 Prozent auf 18,43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-1,61 Prozent auf 5,15 GBP), Entain (-0,99 Prozent auf 9,80 GBP), Airtel Africa (-0,75 Prozent auf 1,06 GBP), Coca-Cola HBC (-0,30 Prozent auf 23,18 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,27 Prozent auf 88,02 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 4 329 076 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 187,485 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 10,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

