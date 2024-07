Gewinne in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitag an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,47 Prozent stärker bei 8 262,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,558 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 223,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 223,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 276,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 223,34 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,711 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 215,48 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.04.2024, mit 7 995,58 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 416,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,00 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 1,69 Prozent auf 159,10 GBP), Ocado Group (+ 1,52 Prozent auf 3,85 GBP), GSK (+ 1,51 Prozent auf 15,28 GBP), AstraZeneca (+ 1,50 Prozent auf 122,82 GBP) und Rightmove (+ 1,46 Prozent auf 5,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen RS Group (-1,08 Prozent auf 7,82 GBP), Fresnillo (-0,84 Prozent auf 6,20 GBP), Rolls-Royce (-0,74 Prozent auf 4,50 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,53 Prozent auf 9,00 GBP) und Rentokil Initial (-0,46 Prozent auf 4,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 252 239 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 222,404 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

