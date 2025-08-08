Optimismus in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,22 Prozent stärker bei 9 120,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,679 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 100,77 Punkte an der Kurstafel, nach 9 100,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 099,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 127,13 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,571 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 8 854,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 531,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, stand der FTSE 100 bei 8 144,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,42 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 190,73 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 2,17 Prozent auf 2,87 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,88 Prozent auf 0,88 GBP), GSK (+ 1,41 Prozent auf 14,03 GBP), Diageo (+ 1,28 Prozent auf 20,52 GBP) und Vodafone Group (+ 1,27 Prozent auf 0,85 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Croda International (-2,54 Prozent auf 25,28 GBP), Entain (-1,73 Prozent auf 9,79 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,68 Prozent auf 90,28 GBP), Flutter Entertainment (-1,66 Prozent auf 225,30 GBP) und Beazley (-1,14 Prozent auf 9,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 302 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,514 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

