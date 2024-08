Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Um 16:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent stärker bei 18 021,61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,370 Prozent höher bei 17 961,45 Punkten, nach 17 895,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 858,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 055,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 20 391,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 093,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 15 274,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,93 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 5,33 Prozent auf 3,16 USD), IDEXX Laboratories (+ 4,83 Prozent auf 477,05 USD), DexCom (+ 3,95 Prozent auf 75,29 USD), CSX (+ 3,74 Prozent auf 34,24 USD) und Autodesk (+ 3,23 Prozent auf 233,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Apple (-3,34 Prozent auf 202,27 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,46 Prozent auf 131,51 USD), Copart (-2,22 Prozent auf 49,80 USD), Micron Technology (-2,09 Prozent auf 88,53 USD) und Warner Bros Discovery (-1,90 Prozent auf 7,73 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 980 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,082 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

