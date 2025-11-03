Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|NASDAQ Composite-Kursverlauf
|
03.11.2025 20:04:28
Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell
Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent aufwärts auf 23 856,68 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,957 Prozent stärker bei 23 951,91 Punkten, nach 23 724,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23 976,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 764,87 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 03.10.2025, einen Wert von 22 780,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 650,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18 239,92 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 23,73 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amkor Technology (+ 15,95 Prozent auf 37,43 USD), IDEXX Laboratories (+ 15,93 Prozent auf 729,80 USD), Harvard Bioscience (+ 12,02 Prozent auf 0,58 USD), Resources Connection (+ 8,18 Prozent auf 4,76 USD) und InterDigital (+ 7,07 Prozent auf 387,54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen NetGear (-6,83 Prozent auf 32,35 USD), Donegal Group B (-5,51 Prozent auf 14,40 USD), Integra LifeSciences (-5,41 Prozent auf 11,36 USD), Methanex (-5,39 Prozent auf 37,20 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-5,14 Prozent auf 4,80 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 605 205 Aktien gehandelt. Mit 4,265 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
