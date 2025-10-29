NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetGear von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in NetGear eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2024 wurde das NetGear-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,44 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die NetGear-Aktie investiert hat, hat nun 4,892 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (33,91 USD), wäre das Investment nun 165,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,90 Prozent angezogen.

Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 985,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at