NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Rentabler NetGear-Einstieg?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetGear von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.10.2024 wurde das NetGear-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,44 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die NetGear-Aktie investiert hat, hat nun 4,892 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (33,91 USD), wäre das Investment nun 165,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,90 Prozent angezogen.
Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 985,71 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!