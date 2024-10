Gewinne in New York: Dow Jones-Anleger greifen zu

Der Dow Jones gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Um 18:01 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,15 Prozent aufwärts auf 42 218,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,251 Prozent auf 42 262,97 Punkte an der Kurstafel, nach 42 156,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41 968,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42 259,52 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,168 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, lag der Dow Jones bei 41 563,08 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Wert von 39 331,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 433,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,94 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,68 Prozent auf 278,12 USD), UnitedHealth (+ 1,43 Prozent auf 591,66 USD), Intel (+ 1,23 Prozent auf 22,97 USD), Caterpillar (+ 0,80 Prozent auf 395,51 USD) und Goldman Sachs (+ 0,72 Prozent auf 493,71 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-5,96 Prozent auf 83,82 USD), Merck (-1,42 Prozent auf 113,11 USD), Coca-Cola (-1,09 Prozent auf 70,93 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 171,61 USD) und Walmart (-0,76 Prozent auf 80,65 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 555 081 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,202 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at