Gewinne in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

In New York war am fünften Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich schloss der Dow Jones am Freitag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 42 063,36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,805 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,125 Prozent auf 41 972,56 Punkte an der Kurstafel, nach 42 025,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 41 865,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 138,41 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 834,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 134,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 440,88 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,53 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 42 160,91 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 6,84 Prozent auf 86,52 USD), Intel (+ 3,31 Prozent auf 21,84 USD), IBM (+ 1,78 Prozent auf 217,70 USD), Procter Gamble (+ 1,56 Prozent auf 174,22 USD) und Coca-Cola (+ 1,44 Prozent auf 71,64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Dow (-2,23 Prozent auf 51,71 USD), Caterpillar (-1,20 Prozent auf 368,82 USD), Goldman Sachs (-1,07 Prozent auf 498,43 USD), Boeing (-0,84 Prozent auf 153,29 USD) und Microsoft (-0,78 Prozent auf 435,27 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 145 902 182 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,003 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 Prozent an der Spitze im Index.

