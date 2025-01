Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,25 Prozent auf 42 635,20 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,289 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,662 Prozent auf 42 809,71 Punkte an der Kurstafel, nach 42 528,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 42 327,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 656,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,468 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 642,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 080,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 683,01 Punkten.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,00 Prozent auf 524,52 USD), Coca-Cola (+ 1,43 Prozent auf 61,71 USD), 3M (+ 1,33 Prozent auf 134,53 USD), Walmart (+ 1,09 Prozent auf 91,80 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,94 Prozent auf 337,54 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-2,71 Prozent auf 142,27 USD), Walt Disney (-1,46 Prozent auf 109,76 USD), Merck (-1,16 Prozent auf 99,85 USD), Nike (-1,11 Prozent auf 71,29 USD) und McDonalds (-0,84 Prozent auf 286,90 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48 976 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,544 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

