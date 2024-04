Gewinne in New York: Dow Jones verbucht mittags Zuschläge

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,11 Prozent höher bei 39 211,42 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,340 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,220 Prozent auf 39 256,27 Punkte an der Kurstafel, nach 39 170,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 39 127,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 305,76 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der Dow Jones 39 087,38 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 430,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 601,15 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,97 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,02 Prozent auf 372,20 USD), Amazon (+ 1,06 Prozent auf 182,60 USD), IBM (+ 1,04 Prozent auf 190,84 USD), Apple (+ 1,00 Prozent auf 170,53 USD) und Salesforce (+ 0,93 Prozent auf 306,82 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-6,53 Prozent auf 41,07 USD), Procter Gamble (-2,70 Prozent auf 156,23 USD), Johnson Johnson (-1,38 Prozent auf 155,56 USD), Cisco (-0,74 Prozent auf 49,00 USD) und Amgen (-0,42 Prozent auf 275,05 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 084 737 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,929 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent an der Spitze im Index.

