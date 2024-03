Gewinne in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Um 15:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent auf 18 413,43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent höher bei 18 438,24 Punkten in den Handel, nach 18 240,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 382,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 458,99 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 478,91 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 16 757,41 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 12 741,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 458,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 15,08 Prozent auf 110,76 USD), Broadcom (+ 7,07 Prozent auf 1 366,22 USD), Lam Research (+ 4,77 Prozent auf 994,38 USD), Applied Materials (+ 4,36 Prozent auf 214,00 USD) und KLA-Tencor (+ 3,77 Prozent auf 722,21 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-4,55 Prozent auf 126,16 USD), Apple (-2,70 Prozent auf 173,84 USD), Cognizant (-2,01 Prozent auf 73,64 USD), Adobe (-1,84 Prozent auf 509,57 USD) und Intel (-1,60 Prozent auf 39,76 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 336 465 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,865 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,49 zu Buche schlagen. Mit 7,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

