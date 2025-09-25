Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,38 Prozent tiefer bei 45 947,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,510 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,537 Prozent auf 46 368,94 Punkte an der Kurstafel, nach 46 121,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 785,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 122,42 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,561 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 282,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 982,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41 914,75 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,39 Prozent nach oben. Bei 46 714,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 5,20 Prozent auf 281,44 USD), Apple (+ 1,81 Prozent auf 256,87 USD), Chevron (+ 0,97 Prozent auf 160,72 USD), Cisco (+ 0,79 Prozent auf 67,85 USD) und Johnson Johnson (+ 0,59 Prozent auf 177,73 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amgen (-2,88 Prozent auf 271,18 USD), Nike (-2,78 Prozent auf 69,24 USD), Merck (-2,60 Prozent auf 77,60 USD), Salesforce (-2,01 Prozent auf 240,95 USD) und UnitedHealth (-1,78 Prozent auf 345,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 45 950 143 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Merck-Aktie hat mit 8,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at