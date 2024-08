Gewinne in New York: NASDAQ 100 zündet zum Handelsende Kursrakete

Letztendlich stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,06 Prozent auf 18 413,82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,31 Prozent auf 18 102,05 Punkte an der Kurstafel, nach 17 867,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 17 965,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 445,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20 439,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 085,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 273,05 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 10,59 Prozent auf 118,43 USD), Marvell Technology (+ 8,92 Prozent auf 61,16 USD), ON Semiconductor (+ 8,80 Prozent auf 72,23 USD), Lucid (+ 8,25 Prozent auf 3,15 USD) und Intel (+ 7,90 Prozent auf 20,49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Monster Beverage (-10,93 Prozent auf 45,01 USD), Warner Bros Discovery (-8,95 Prozent auf 7,02 USD), Fortinet (-1,79 Prozent auf 68,68 USD), American Electric Power (-1,54 Prozent auf 98,04 USD) und Exelon (-0,79 Prozent auf 37,54 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 74 765 780 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,879 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2024 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

