Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Autodesk-Anlage im Blick 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 235,54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 0,425 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,13 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 29.10.2025 auf 297,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,13 Prozent.

Autodesk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autodesk Inc.mehr Nachrichten