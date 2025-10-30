NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 235,54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 0,425 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,13 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 29.10.2025 auf 297,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,13 Prozent.

Autodesk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at