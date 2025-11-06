Autodesk Aktie

Langfristige Investition 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Autodesk eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Autodesk-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Autodesk-Aktie betrug an diesem Tag 63,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Autodesk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,654 Autodesk-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2025 gerechnet (300,96 USD), wäre die Investition nun 4 711,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 371,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 64,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

