Gewinne in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,98 Prozent stärker bei 21 450,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,347 Prozent fester bei 21 316,37 Punkten, nach 21 242,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 464,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21 284,97 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,86 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2025, den Wert von 20 418,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 928,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 660,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 464,53 Punkte. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 8,46 Prozent auf 2,26 USD), Gilead Sciences (+ 8,28 Prozent auf 119,41 USD), Ceragon Networks (+ 8,15 Prozent auf 1,99 USD), Synaptics (+ 6,40 Prozent auf 63,52 USD) und DXP Enterprises (+ 5,49 Prozent auf 110,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geospace Technologies (-16,34 Prozent auf 14,49 USD), Cogent Communications (-13,36 Prozent auf 30,62 USD), PDF Solutions (-11,05 Prozent auf 19,73 USD), Computer Programs and Systems (-10,76 Prozent auf 18,91 USD) und Century Casinos (-8,30 Prozent auf 2,21 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 264 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

