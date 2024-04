Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite gewinnt heute an Wert.

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,49 Prozent nach oben auf 16 319,60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,380 Prozent leichter bei 16 178,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 240,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 16 340,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 169,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,472 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 16 274,94 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, bei 14 592,21 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bei 12 189,45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,52 Prozent zu. Bei 16 538,86 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 12,63 Prozent auf 1,07 USD), Agenus (+ 7,38 Prozent auf 0,55 USD), Landec (+ 6,88 Prozent auf 5,90 USD), Taylor Devices (+ 6,44 Prozent auf 55,87 USD) und Innodata (+ 5,92 Prozent auf 7,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-15,12 Prozent auf 0,21 USD), Intel (-7,33 Prozent auf 40,72 USD), Cumulus Media A (-6,67 Prozent auf 3,08 USD), Dixie Group (-5,67 Prozent auf 0,47 USD) und US Global Investors (-4,10 Prozent auf 2,81 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 578 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,929 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at