Gewinne in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende zu

Mit dem CAC 40 ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der CAC 40 sprang im Euronext-Handel schlussendlich um 0,71 Prozent auf 7 627,13 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,316 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,522 Prozent auf 7 613,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 573,55 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 645,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 577,00 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,141 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 11.06.2024, einen Wert von 7 789,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 023,74 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 7 220,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,28 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 198 095 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 341,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at