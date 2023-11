Gewinne in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu

Mit dem ATX Prime geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 1 613,62 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,050 Prozent höher bei 1 608,28 Punkten, nach 1 607,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 615,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 607,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, lag der ATX Prime bei 1 584,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Wert von 1 593,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 1 606,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,89 Prozent. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1 513,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 3,16 Prozent auf 22,85 EUR), Raiffeisen (+ 1,38 Prozent auf 15,45 EUR), BAWAG (+ 1,22 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (+ 1,09 Prozent auf 34,23 EUR) und Rosenbauer (+ 0,99 Prozent auf 30,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-7,53 Prozent auf 0,68 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,13 Prozent auf 9,20 EUR), Semperit (-2,08 Prozent auf 14,10 EUR), FACC (-1,80 Prozent auf 6,01 EUR) und S IMMO (-1,08 Prozent auf 12,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 304 480 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 29,183 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

