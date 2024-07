Gewinne in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,98 Prozent stärker bei 1 826,68 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 1 809,12 Punkten in den Montagshandel, nach 1 809,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 831,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 808,98 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 846,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Wert von 1 777,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 1 598,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,57 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit BAWAG (+ 3,21 Prozent auf 61,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,13 Prozent auf 36,30 EUR), Verbund (+ 2,85) Prozent auf 75,75 EUR), Semperit (+ 2,58 Prozent auf 11,14 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,93 Prozent auf 26,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Frequentis (-4,26 Prozent auf 31,50 EUR), Telekom Austria (-3,54 Prozent auf 8,99 EUR), Addiko Bank (-1,75 Prozent auf 19,65 EUR), Marinomed Biotech (-1,59 Prozent auf 12,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,42 Prozent auf 110,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 256 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at