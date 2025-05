Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen Frequentis von "Buy" auf "Accumulate" herabgestuft. Gleichzeitig hat der zuständige Experte Daniel Lion das Kursziel von 37,0 auf 50,0 Euro deutlich erhöht. Frequentis-Anteilsscheine hatten zuletzt deutlich an Wert gewonnen.

"Nachdem der Auftragseingang, der Umsatz und insbesondere die Margen besser als erwartet ausgefallen sind, haben wir unsere Schätzungen entsprechend angehoben", so Lion in der Analyse. Weiters erhöhe ein zunehmender Mangel an Fluglotsen den Bedarf an Digitalisierung und KI im Flugverkehrsmanagement.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 2,10 Euro für 2025 sowie 2,54 bzw. 2,87 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,36 Euro für 2025, sowie 0,43 bzw. 0,49 Euro für 2026 bzw. 2027.

Zum Vergleich: Die Titel von Frequentis notierten am Montagvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 46,50 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/spo

ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com

AFA0006 2025-05-26/10:48