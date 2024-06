Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind

Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,88 Prozent auf 1 846,75 Punkte aufwärts. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 1 830,57 Punkten, nach 1 830,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 829,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 846,77 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1,54 Prozent nach. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 785,39 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 1 690,60 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1 545,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,52 Prozent auf 8,82 EUR), Polytec (+ 2,90 Prozent auf 3,55 EUR), Verbund (+ 2,23 Prozent auf 75,80 EUR), voestalpine (+ 2,13 Prozent auf 26,86 EUR) und OMV (+ 1,94 Prozent auf 46,24 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil ZUMTOBEL (-2,90 Prozent auf 6,02 EUR), Rosenbauer (-2,88 Prozent auf 30,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 21,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 114,40 EUR) und AMAG (-1,12 Prozent auf 26,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 145 923 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 25,639 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Mit 9,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at