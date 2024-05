Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,27 Prozent auf 1 824,30 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent höher bei 1 819,41 Punkten, nach 1 819,38 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 813,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 826,96 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 797,92 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 09.02.2024, einen Stand von 1 694,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.05.2023, einen Wert von 1 633,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,43 Prozent. 1 826,96 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell S IMMO (+ 2,88 Prozent auf 17,85 EUR), Österreichische Post (+ 2,38 Prozent auf 32,25 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 14,26 EUR), Palfinger (+ 1,66 Prozent auf 21,40 EUR) und Lenzing (+ 1,61 Prozent auf 34,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-1,54 Prozent auf 11,50 EUR), Polytec (-1,41 Prozent auf 3,50 EUR), AMAG (-1,14 Prozent auf 26,10 EUR), Vienna Insurance (-0,99 Prozent auf 30,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,53 Prozent auf 45,27 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 126 940 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,840 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,25 Prozent gelockt.

