Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 1 679,67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 1 675,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 674,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 680,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 670,56 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 687,52 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.10.2023, einen Stand von 1 563,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der ATX Prime auf 1 680,59 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 731,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,45 Prozent auf 50,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,30 Prozent auf 9,78 EUR), Palfinger (+ 2,07 Prozent auf 24,60 EUR), Rosenbauer (+ 2,05 Prozent auf 29,80 EUR) und Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 26,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Semperit (-1,63 Prozent auf 14,44 EUR), Österreichische Post (-1,26 Prozent auf 31,30 EUR), EVN (-1,14 Prozent auf 25,95 EUR), UBM Development (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR) und AMAG (-0,68 Prozent auf 29,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112 985 Aktien gehandelt. Mit 27,342 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at