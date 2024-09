Gewinne in Zürich: SLI letztendlich stärker

So bewegte sich der SLI am ersten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 2 015,99 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 2 011,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 015,35 Punkten am Vortag.

Bei 2 001,50 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 016,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 919,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der SLI-Kurs 1 955,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der SLI bei 1 745,36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14,32 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4,41 Prozent auf 1,09 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 543,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 496,00 CHF), VAT (+ 0,75 Prozent auf 440,50 CHF) und Lindt (+ 0,71 Prozent auf 11 300,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-1,47 Prozent auf 36,75 CHF), Straumann (-1,39 Prozent auf 123,70 CHF), Lonza (-1,22 Prozent auf 548,80 CHF), Julius Bär (-0,81 Prozent auf 49,11 CHF) und Swatch (I) (-0,56 Prozent auf 176,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 522 651 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 248,987 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at