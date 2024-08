Gewinne in Zürich: SLI steigt zum Start des Freitagshandels

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am Freitagmorgen aufwärts.

Am Freitag legt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 1 918,61 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,494 Prozent auf 1 920,99 Punkte an der Kurstafel, nach 1 911,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 918,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 914,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 956,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, wies der SLI einen Stand von 1 895,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 751,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,30 Prozent auf 1,05 CHF), Straumann (+ 1,55 Prozent auf 111,60 CHF), Temenos (+ 1,17 Prozent auf 56,15 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 74,44 CHF) und Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 1 126,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Novartis (-0,21 Prozent auf 95,91 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 275,10 CHF), SGS SA (-0,07 Prozent auf 91,94 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 89,14 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 11 160,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 221 389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 242,524 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at