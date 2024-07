Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,55 Prozent auf 1 981,43 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,603 Prozent auf 1 982,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 970,50 Punkten am Vortag.

Bei 1 983,00 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 979,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 961,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wurde der SLI mit 1 880,93 Punkten berechnet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 11.07.2023, einen Wert von 1 723,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 12,36 Prozent zu. Bei 1 993,61 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,23 Prozent auf 1,37 CHF), Sandoz (+ 1,97 Prozent auf 34,67 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 99,89 CHF), Roche (+ 1,04 Prozent auf 251,60 CHF) und Julius Bär (+ 0,94 Prozent auf 51,78 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lindt (-1,00 Prozent auf 10 860,00 CHF), Logitech (-0,83 Prozent auf 81,26 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 110,55 CHF), Temenos (-0,08 Prozent auf 64,85 CHF) und VAT (+ 0,00 Prozent auf 517,20 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 277 894 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 244,083 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,90 Prozent gelockt.

