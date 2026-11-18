In Zürich ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 21 071,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,687 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,018 Prozent tiefer bei 21 043,76 Punkten, nach 21 047,65 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 21 043,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 111,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 20 288,85 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 20 161,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SPI mit 17 143,97 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 15,00 Prozent auf 1,04 CHF), Comet (+ 3,80 Prozent auf 306,20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,38 Prozent auf 27,50 CHF), Huber + Suhner (+ 3,25 Prozent auf 171,60 CHF) und BioVersys (+ 3,04 Prozent auf 23,70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-9,09 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-7,97 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,00 Prozent auf 5,89 USD), Orior (-3,51 Prozent auf 11,00 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,59 Prozent auf 169,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der GAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 544 286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 356,882 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at