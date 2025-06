GFT-Aktie sehr fest: GFT unterstützt Neura bei der Entwicklung intelligenter Robotersoftware

"Wir bringen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen KI-Software und digitale Plattformen in die Robotik ein", sagte GFT -Unternehmenschef Marco Santos am Montag in Stuttgart laut Mitteilung. Neura entwickelt intelligente Maschinen, die in realen Umgebungen lernen, sich anzupassen und autonom zu handeln.

GFT sieht für sich eigenen Angaben zufolge durch die Partnerschaft neue Wachstumschancen im boomenden Robotikmarkt.

Roboter-Partnerschaft verhilft GFT-Aktie zu starkem Erholungsversuch

Die strategische Partnerschaft mit Neura Robotics hat den Aktien von GFT Technologies am Montag kräftig Schwung gegeben. Sie legten am späteren Vormittag im SDAX um 4,2 Prozent auf 23,60 Euro zu und zählten damit nach KWS SAAT zu den Spitzenwerten im Nebenwerte-Index unterhalb des MDAX.

Zugleich starteten die Papiere mit ihrem Kurssprung, der sie zeitweise bis auf 24,20 Euro nach oben katapultierte, einen dynamischen Ausbruchsversuch aus dem jüngsten Korrekturtrend. In diesem waren sie nach einer kräftigen Erholung und einem Mitte Mai erreichten Zwischenhoch bei 27 Euro in der vergangenen Woche wieder bis auf 21,40 Euro abgesackt. Dazu hatten nicht zuletzt schwache Quartalszahlen beigetragen. GFT hatte im Mai von einem Gewinnrückgang im Auftaktquartal 2025 berichtet, obwohl die Erlöse gestiegen waren. Die Jahresziele allerdings waren bestätigt worden.

Warburg-Analyst Andreas Wolf hatte bereits vor rund zwei Wochen auf das Thema KI als einen der Schwerpunkte des Technologieunternehmens verwiesen und auch geschrieben, dass eine wichtige KI-Initiative des Unternehmens ein Roboterunternehmen einbeziehe.

STUTTGART (dpa-AFX)