Gladstone Capital legte Quartalsergebnis vor

Gladstone Capital präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gladstone Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,55 USD. Im letzten Jahr hatte Gladstone Capital einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 144,76 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 102,58 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at