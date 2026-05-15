Global-E Online: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global-E Online gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 252,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at