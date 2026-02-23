Global UAV Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global UAV Technologies präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at