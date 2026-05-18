Globant Aktie

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WKN DE: A117M8 / ISIN: LU0974299876

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18.05.2026 15:33:01

Globant Launches Share Repurchase Program

(RTTNews) - The Board of Globant S.A. (GLOB) has approved a new share repurchase program, authorizing the allocation of up to $50 million per quarter, subject to a maximum aggregate of $125 million, for the repurchase of its common shares beginning Monday and open through the fourth quarter of 2027.

"This share repurchase program is supported by our free cash flow generation, and it's a key component of our disciplined capital allocation strategy. As we engage in this program, we will continue investing in strategic growth initiatives," said Juan Urthiague, CFO.

Globant is currently trading at $39.23, up 0.93%.

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