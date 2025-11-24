Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
24.11.2025 22:10:56
GLP-1 Drug Fails to Quell Alzheimer’s in Novo Nordisk Trials
The studies were a significant setback for the optimistic view that semaglutide and other GLP-1 drugs could help prevent a number of brain diseases.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
