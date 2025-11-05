Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Blick in die Bücher
|
05.11.2025 17:42:35
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Schwache Entwicklung bei Umsatz und Gewinn verfehlt Erwartungen
Auch auf der Umsatzseite konnte Novo Nordisk trotz einer leichten Verbesserung nicht überzeugen: Nachdem Experten im Schnitt mit einen Umsatz von 76,53 Milliarden DKK gerechnet hatten, belief sich dieser in Q3 nur auf 74,976 DKK. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Konzern 71,31 Milliarden DKK umgesetzt. Außerdem senkte das Unternehmen die Jahresprognose für das Umsatzwachstum auf 8 bis 11 Prozent. Zuvor hatte sie noch bei 8 bis 14 Prozent gelegen.
Licht und Schatten im vorgelegten Quartalsbericht von Novo Nordisk hat die Aktie des dänischen Diabetesspezialisten auf Berg- und Talfahrt geschickt. Nachdem sie zum Handelsstart auf den tiefsten Stand seit Anfang August gesackt war, erholte sie sich zeitweise, verlor aber letztlich 4,49 Prozent auf 301,05 dänische Kronen.
Redaktion finanzen.at
