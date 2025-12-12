GNW-Adhoc: CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der

Frankfurter Wertpapierbörse

Düsseldorf, 12. Dezember 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG

(?Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft

beschlossen, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nur noch in den Handel im

Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein

sollen. Hierzu wird die Gesellschaft kurzfristig die Einbeziehung ihrer Aktien

in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter

Wertpapierbörse kündigen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-

Segment wird drei Monate nach der Kündigung, d.h. am oder um den 16. März 2026,

eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft

weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.

Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im

Scale-Segment sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand gesenkt und damit

Ressourcen freigesetzt werden, die bisher durch die zusätzlichen Anforderungen

im Scale-Segment gebunden waren. Diese Ressourcen können zukünftig für die

operative Entwicklung und das strategische Wachstum der Gesellschaft nutzbar

gemacht werden. Die geplante Kündigung basiert auch auf Überlegungen des

deutschen Gesetzgebers, für das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt zusätzliche

Delisting-Anforderungen einzuführen, die für das Basic Board als nicht-

qualifiziertes Freiverkehrssegment nicht gelten würden.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

Â°