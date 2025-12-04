GNW-Adhoc: DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

04. Dec 2025 / 12:38 CET/CEST

--------------------------------------------------------------------------------

Langen, den 4. Dezember 2025. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real

Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr

2025 aufgrund von bewusst in das kommende Jahr verschobenen

Verkaufstransaktionen eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als zum

Jahresanfang geplant. Daraus ergibt sich ein größeres Portfolio, aus dem höhere

Mieteinnahmen und infolgedessen höhere Funds from Operations I (FFO I nach

Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) resultieren.

Außerdem konnten die Kostenpositionen sowohl auf Immobilien- als auch auf

Gesellschaftsebene unterhalb der Planwerte gehalten werden, was ebenfalls eine

erhöhende Wirkung auf die Funds from Operations I entfaltet.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute in Anbetracht der

angepassten Verkaufserwartungen und niedrigeren Kostenerwartung beschlossen, die

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Folglich erwartet der Vorstand

nunmehr Mieteinahmen im oberen Bereich der bisherigen Prognose von EUR 52,0 Mio.

bis EUR 54,0 Mio. und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor

Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) von EUR 9,0 Mio. bis EUR

11,0 Mio. (bisher EUR 5,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio.).

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 6103 372 4944

Email: stinauer@demire.ag

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

