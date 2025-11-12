GNW-News: DEMIRE verlängert Mietvertrag mit Bundesgesellschaft in Meckenheim bis Ende 2030

^DEMIRE verlängert Mietvertrag mit Bundesgesellschaft in Meckenheim bis Ende 2030

Langen, den 12. November 2025. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) hat das Mietverhältnis mit einer Bundesgesellschaft in

ihrem Objekt in Meckenheim langfristig verlängert. Der bestehende Vertrag läuft

nun bis Ende 2030 und setzt damit die langjährige und vertrauensvolle

Partnerschaft mit dem öffentlichen Mieter fort.

Die Bundesgesellschaft nutzt die gesamte Mietfläche der funktionalen Immobilie

mit rund 7.400 Quadratmetern.

Im Portfolio der DEMIRE entfallen insgesamt rund 29 Prozent der Vertragsmiete

auf öffentliche Verwaltungsträger. Damit ist der öffentliche Sektor für die

DEMIRE der mit Abstand wichtigste Mieter und unterstreicht die Stabilität und

Qualität des Mieterportfolios.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September

2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig

erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund

EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Â°