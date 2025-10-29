GNW-News: Die Edge-KI-Technologie von Lantronix unterstützt den neuen KI-gesteuerten Videoprozessor von Sightline für missionskritische Drohnenanwendungen

^IRVINE, Kalifornien, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=sightline) (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter

von Rechen- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (Internet of

Things, IoT), die Edge-KI-Anwendungen unterstützen, hat heute bekannt gegeben,

dass seine NDAA/TAA-konforme Lösung von Sightline Intelligence

(https://sightlineintelligence.com/), dem führenden Anbieter von Onboard-Video-

und KI-Bildverarbeitungssystemen, für die Integration in den neuesten

Hochleistungsvideoprozessor ausgewählt wurde.

Diese Zusammenarbeit stärkt die wachsende Präsenz von Lantronix auf den schnell

expandierenden globalen Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie, die

laut dem Bericht?2025-2030 Global Drone Market Report" von Drone Industry

Insight bis 2030 ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen sollen. Die

neue Lösung ermöglicht die Echtzeit-Objekterkennung, -klassifizierung und

-verfolgung auf Basis künstlicher Intelligenz und unterstützt autonome,

missionskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und

Nachrichtendienst sowie Überwachung und Aufklärung (ISR).

?Die Edge-KI-Technologie von Lantronix bietet Sightline die Geschwindigkeit,

Zuverlässigkeit und Sicherheit, auf die sich unsere Kunden bei anspruchsvollen

Drohnen- und Verteidigungsanwendungen verlassen", erklärt Jon Atwood, CEO von

Sightline Intelligence.?Durch die Bündelung unserer Kräfte bieten wir

Videoinformationen in Echtzeit und unterstützen unsere Kunden dabei, neue

operative Fähigkeiten in missionskritischen Umgebungen zu erreichen."

?Diese strategische Zusammenarbeit mit Sightline spiegelt unsere zunehmende

Dynamik auf dem Markt für Edge-KI-Drohnen wider", erklärt Saleel Awsare, CEO von

Lantronix.?Dies bestätigt unsere technologische Führungsposition und eröffnet

uns langfristige Möglichkeiten sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen

Sektor."

Technologischer Vorsprung fördert die Marktdifferenzierung

Die neuen Plattformen 4100-OEM und 4100-SOM von Sightline basieren auf den

System-on-Modules (SOMs) Open-Q 7230CS und 5165RB von Lantronix, die beide mit

Qualcomm(®) Dragonwing(TM)-Prozessoren ausgestattet sind. Sie wurden für OEMs und

Systemintegratoren entwickelt, die Drohnen und ISR-Systeme der nächsten

Generation entwickeln.

Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:

* Edge-KI-Verarbeitung: Ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit in der Nähe des

Sensors, reduziert die Latenz, verbessert die Zuverlässigkeit und macht die

Anwendung unabhängig von der Cloud-Konnektivität.

* KI-gestützte Objekterkennung: Verfolgt und erkennt Fahrzeuge, Drohnen,

Personen und stationäre Objekte mithilfe adaptiver, missionsspezifischer

Modelle.

* Präzise Verfolgung schnell beweglicher Ziele. Verfügt über Videopipelines

mit extrem geringer Latenz, einer Telemetrielatenz von nur ~7 ms und einer

?Glass-to-Glass"-Latenz von etwa ~110 ms.

* SWaP-optimiert für UAV-Plattformen: Bietet eine kompakte Grundfläche (5,08

cm x 3,81 cm x 1,65 cm) und ein Leistungsprofil von 5 W, ideal für den

Einsatz in Plattformen mit begrenzten Abmessungen und Leistungsanforderungen

wie UAVs und Kardanaufhängungen.

Entwickelt für skalierbare, geschäftskritische Implementierungen

Der Lantronix-fähige 4100-OEM bietet Full-HD-Leistung mit H.265-Codierung,

Zweikanalverarbeitung und Unterstützung für 4K/30, MISB/KLV-Standards sowie TAK-

Interoperabilität. Mit mehreren E/A-Formaten, darunter HDMI, HDSDI und Ethernet-

Streaming, bietet die Plattform Flexibilität für den Einsatz in einer Vielzahl

von ISR- und Verteidigungssystemen.

Erkenntnisse für Anleger

Dieser Design-Erfolg mit Sightline bestätigt die differenzierte Edge-KI-

Technologie von Lantronix und erweitert die Präsenz des Unternehmens in den

Bereichen Verteidigung und UAV-Industrie, beides wachstumsstarke Märkte mit

hohen Eintrittsbarrieren. Da Drohnen im kommerziellen und militärischen Bereich

zunehmend zum Einsatz kommen, ist Lantronix gut positioniert, um mit seinen

Hardware- und integrierten Computerlösungen von den sich bietenden Chancen zu

profitieren.

Über die Lösungen und Engineering Services von Lantronix

Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete

Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die

Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare

Plattformansatz ermöglicht Sightline eine schnelle Markteinführung und versetzt

Lantronix in die Lage, zukünftige industrielle IoT-Programme zu unterstützen,

die die Einhaltung von TAA- und NDAA-Vorschriften erfordern.

Weitere Informationen zu den Engineering Services

(https://www.lantronix.com/engineering-

services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=sightline),

SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-

soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=sightline) und

zusätzlichen Drohnenanwendungen (https://www.lantronix.com/newsroom/press-

releases/lantronix-powers-next-generation-ai-enabled-camera-solutions-with-

teledyne-flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=sightline) von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere

Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.

Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT

sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen

Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu

beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten

unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter

Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.

Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in

der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen

Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=sightline).

Über Sightline Intelligence

Sightline Intelligence ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter

Onboard-Videoverarbeitung für fortschrittliche Kamerasysteme, die in

missionskritischen Anwendungen eingesetzt werden. Das 2007 als Sightline

Applications gegründete Unternehmen mit Sitz in Portland, Oregon, verfügt über

fast zwei Jahrzehnte Erfahrung, und sein engagiertes Ingenieurteam erweitert

kontinuierlich die Grenzen der Echtzeit-Videoverarbeitung und der bildbasierten

KI. Das Unternehmen ist auf Hardware mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht

und geringem Stromverbrauch sowie auf fortschrittliche Software spezialisiert,

die Rohvideodaten direkt am Netzwerkrand (Edge) in verwertbare Erkenntnisse

umwandelt. Von der Verfolgung schnell beweglicher Ziele bis hin zur Erkennung

und Klassifizierung von Bedrohungen - unsere Technologie genießt das Vertrauen

von OEMs, Integratoren und Endnutzern im Verteidigungsbereich, die in den

anspruchsvollsten Umgebungen der Welt tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sightline Intelligence

(https://sightlineintelligence.com/).

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung hat zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-

amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Aussagen zu den Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt und zur

Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes

Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen

und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder

Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von

denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und

Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder

sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder

Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die

Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren

Lieferketten und denen unserer Lieferanten und Anbieter aufgrund von Änderungen

der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen,

einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder

anderer Ausbrüche, Kriegen und jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem

Nahen Osten oder anderen Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf Krisen im

Bereich der öffentlichen Gesundheit und deren Auswirkungen; Risiken im Bereich

der Cybersicherheit; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der US-

Regierung und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere

Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder akquirierte Unternehmen zu

integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen

Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere

Schulden zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Kreditverträgen; sowie

alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das

am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August 2025

bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurde,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses

Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC.

Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen

Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen

Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit

nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft

einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten,

zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich

ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich

jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem

Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder

durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir

zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger

nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen

vornehmen werden.

Lantronix-Medienkontakt:

media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)

949-212-0960

Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:

investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)

Â°