GNW-News: Die Edge-KI-Technologie von Lantronix unterstützt den neuen KI-gesteuerten Videoprozessor von Sightline für missionskritische Drohnenanwendungen
^IRVINE, Kalifornien, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=sightline) (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter
von Rechen- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT), die Edge-KI-Anwendungen unterstützen, hat heute bekannt gegeben,
dass seine NDAA/TAA-konforme Lösung von Sightline Intelligence
(https://sightlineintelligence.com/), dem führenden Anbieter von Onboard-Video-
und KI-Bildverarbeitungssystemen, für die Integration in den neuesten
Hochleistungsvideoprozessor ausgewählt wurde.
Diese Zusammenarbeit stärkt die wachsende Präsenz von Lantronix auf den schnell
expandierenden globalen Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie, die
laut dem Bericht?2025-2030 Global Drone Market Report" von Drone Industry
Insight bis 2030 ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen sollen. Die
neue Lösung ermöglicht die Echtzeit-Objekterkennung, -klassifizierung und
-verfolgung auf Basis künstlicher Intelligenz und unterstützt autonome,
missionskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und
Nachrichtendienst sowie Überwachung und Aufklärung (ISR).
?Die Edge-KI-Technologie von Lantronix bietet Sightline die Geschwindigkeit,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, auf die sich unsere Kunden bei anspruchsvollen
Drohnen- und Verteidigungsanwendungen verlassen", erklärt Jon Atwood, CEO von
Sightline Intelligence.?Durch die Bündelung unserer Kräfte bieten wir
Videoinformationen in Echtzeit und unterstützen unsere Kunden dabei, neue
operative Fähigkeiten in missionskritischen Umgebungen zu erreichen."
?Diese strategische Zusammenarbeit mit Sightline spiegelt unsere zunehmende
Dynamik auf dem Markt für Edge-KI-Drohnen wider", erklärt Saleel Awsare, CEO von
Lantronix.?Dies bestätigt unsere technologische Führungsposition und eröffnet
uns langfristige Möglichkeiten sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen
Sektor."
Technologischer Vorsprung fördert die Marktdifferenzierung
Die neuen Plattformen 4100-OEM und 4100-SOM von Sightline basieren auf den
System-on-Modules (SOMs) Open-Q 7230CS und 5165RB von Lantronix, die beide mit
Qualcomm(®) Dragonwing(TM)-Prozessoren ausgestattet sind. Sie wurden für OEMs und
Systemintegratoren entwickelt, die Drohnen und ISR-Systeme der nächsten
Generation entwickeln.
Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:
* Edge-KI-Verarbeitung: Ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit in der Nähe des
Sensors, reduziert die Latenz, verbessert die Zuverlässigkeit und macht die
Anwendung unabhängig von der Cloud-Konnektivität.
* KI-gestützte Objekterkennung: Verfolgt und erkennt Fahrzeuge, Drohnen,
Personen und stationäre Objekte mithilfe adaptiver, missionsspezifischer
Modelle.
* Präzise Verfolgung schnell beweglicher Ziele. Verfügt über Videopipelines
mit extrem geringer Latenz, einer Telemetrielatenz von nur ~7 ms und einer
?Glass-to-Glass"-Latenz von etwa ~110 ms.
* SWaP-optimiert für UAV-Plattformen: Bietet eine kompakte Grundfläche (5,08
cm x 3,81 cm x 1,65 cm) und ein Leistungsprofil von 5 W, ideal für den
Einsatz in Plattformen mit begrenzten Abmessungen und Leistungsanforderungen
wie UAVs und Kardanaufhängungen.
Entwickelt für skalierbare, geschäftskritische Implementierungen
Der Lantronix-fähige 4100-OEM bietet Full-HD-Leistung mit H.265-Codierung,
Zweikanalverarbeitung und Unterstützung für 4K/30, MISB/KLV-Standards sowie TAK-
Interoperabilität. Mit mehreren E/A-Formaten, darunter HDMI, HDSDI und Ethernet-
Streaming, bietet die Plattform Flexibilität für den Einsatz in einer Vielzahl
von ISR- und Verteidigungssystemen.
Erkenntnisse für Anleger
Dieser Design-Erfolg mit Sightline bestätigt die differenzierte Edge-KI-
Technologie von Lantronix und erweitert die Präsenz des Unternehmens in den
Bereichen Verteidigung und UAV-Industrie, beides wachstumsstarke Märkte mit
hohen Eintrittsbarrieren. Da Drohnen im kommerziellen und militärischen Bereich
zunehmend zum Einsatz kommen, ist Lantronix gut positioniert, um mit seinen
Hardware- und integrierten Computerlösungen von den sich bietenden Chancen zu
profitieren.
Über die Lösungen und Engineering Services von Lantronix
Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete
Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die
Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare
Plattformansatz ermöglicht Sightline eine schnelle Markteinführung und versetzt
Lantronix in die Lage, zukünftige industrielle IoT-Programme zu unterstützen,
die die Einhaltung von TAA- und NDAA-Vorschriften erfordern.
Weitere Informationen zu den Engineering Services
(https://www.lantronix.com/engineering-
services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=sightline),
SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-
soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=sightline) und
zusätzlichen Drohnenanwendungen (https://www.lantronix.com/newsroom/press-
releases/lantronix-powers-next-generation-ai-enabled-camera-solutions-with-
teledyne-flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=sightline) von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere
Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.
Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT
sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen
Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu
beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten
unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter
Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.
Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in
der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen
Wettbewerbsvorteil zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=sightline).
Über Sightline Intelligence
Sightline Intelligence ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter
Onboard-Videoverarbeitung für fortschrittliche Kamerasysteme, die in
missionskritischen Anwendungen eingesetzt werden. Das 2007 als Sightline
Applications gegründete Unternehmen mit Sitz in Portland, Oregon, verfügt über
fast zwei Jahrzehnte Erfahrung, und sein engagiertes Ingenieurteam erweitert
kontinuierlich die Grenzen der Echtzeit-Videoverarbeitung und der bildbasierten
KI. Das Unternehmen ist auf Hardware mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht
und geringem Stromverbrauch sowie auf fortschrittliche Software spezialisiert,
die Rohvideodaten direkt am Netzwerkrand (Edge) in verwertbare Erkenntnisse
umwandelt. Von der Verfolgung schnell beweglicher Ziele bis hin zur Erkennung
und Klassifizierung von Bedrohungen - unsere Technologie genießt das Vertrauen
von OEMs, Integratoren und Endnutzern im Verteidigungsbereich, die in den
anspruchsvollsten Umgebungen der Welt tätig sind.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sightline Intelligence
(https://sightlineintelligence.com/).
©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung hat zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-
amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Aussagen zu den Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt und zur
Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes
Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen
und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,
dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder
Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von
denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und
Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder
sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder
Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die
Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren
Lieferketten und denen unserer Lieferanten und Anbieter aufgrund von Änderungen
der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen,
einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder
anderer Ausbrüche, Kriegen und jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem
Nahen Osten oder anderen Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf Krisen im
Bereich der öffentlichen Gesundheit und deren Auswirkungen; Risiken im Bereich
der Cybersicherheit; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der US-
Regierung und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere
Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder akquirierte Unternehmen zu
integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen
Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere
Schulden zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Kreditverträgen; sowie
alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das
am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August 2025
bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurde,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses
Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC.
Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen
Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen
Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit
nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft
einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten,
zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich
ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich
jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem
Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder
durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir
zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger
nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
Lantronix-Medienkontakt:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
949-212-0960
Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
