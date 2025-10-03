GNW-News: Edge-AI-Drohnenlösung von Lantronix integriert FLIR-Plattformen von Gremsy und Teledyne für längere, effizientere Flugzeiten

^IRVINE, Kalifornien, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=gremsy) (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von

IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-Anwendungen

unterstützen, gab heute bekannt, dass seine NDAA/TAA-konforme Lösung von Gremsy

ausgewählt wurde, einem weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher

kardanischer Kamerastabilisatoren für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge

(UAVs). Lantronix baut seine langjährige Erfahrung im Bereich Kameraanwendungen

aus und kann mit dieser bahnbrechenden Lösung seine Dynamik auf dem Drohnenmarkt

weiter steigern. Sie bietet eine verbesserte Energieeffizienz für längere

Betriebszeiten der Drohne und verbraucht bei der Verarbeitung von Aufgaben

weniger Energie.

Die Lösung baut auf dem Open-Q(TM) 5165RB (https://www.lantronix.com/products/open-

q-5165rb-som/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy)

System on Module (SoM) von Lantronix auf, das auf dem Qualcomm®-Dragonwing(TM)-

Prozessor basiert, und treibt die neue Drohnenplattform von Gremsy sowie seine

Lynx-ISR-Nutzlast an, die für eine nahtlose Integration mit der dualen

Wärmebildkamera Hadron 640R von Teledyne FLIR OEM konzipiert ist. Diese

integrierte Lösung wird derzeit bei mehreren Lantronix-Kunden produziert.

Diese Lösung wurde entwickelt, um Drohnenintegratoren die Bereitstellung

leistungsstarker, stromsparender Rechen- und Echtzeit-KI-Funktionen zu

ermöglichen. Sie verkürzt die Markteinführungszeit von Gremsy und bietet

Lantronix gleichzeitig langfristige Umsatzmöglichkeiten in den schnell

wachsenden kommerziellen sowie militärischen Drohnensektoren. Durch die

Geschäftsbeziehung von Lantronix mit Gremsy und anderen Herstellern der

Drohnenbranche hat Lantronix seine globale Marktreichweite erweitert und seine

Position als vertrauenswürdige Quelle für zuverlässige, konforme Lösungen zur

Aktivierung von Kameras für Drohnen gestärkt. Diese Kombination aus KI-Leistung

und Compliance verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell

wachsenden Markt für Verteidigungs- und autonome Systeme.

?Lantronix ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Plattform der nächsten

Generation und unterstützt die Entwicklung sicherer, konformer Drohnenlösungen.

Wir haben uns gegenüber der Konkurrenz für Lantronix entschieden, da das

Unternehmen der vertrauenswürdige Weltmarktführer in der globalen Drohnenbranche

ist und eine langjährige Beziehung zu Qualcomm pflegt.?Mit seinen auf Qualcomm

Dragonwing basierenden Lösungen liefert Lantronix Branchenneuheiten, darunter

eine direkte Verbindung mit dem FLIR Hadron 640R, welche die Lynx-Nutzlast mit

Edge-basierten Funktionen in Echtzeit ausstattet", sagt Nguyen Van Chu,

stellvertretender Generaldirektor bei Gremsy.

?Mit einer steigenden Zahl hochrangiger globaler Drohnenkunden ist Lantronix ein

entscheidender Wegbereiter für sichere, leistungsstarke Drohnenplattformen",

sagt Saleel Awsare, CEO von Lantronix.?Unsere Zusammenarbeit mit Gremsy sowie

einer wachsenden Zahl von Herstellern und Entwicklern der Drohnenindustrie

zeigt, dass wir in der Lage sind, in großem Maßstab zu liefern und gleichzeitig

die strengen NDAA- und TAA-Anforderungen zu erfüllen, die für Regierungs- und

Verteidigungsanwendungen erforderlich sind."

?Die Integration unseres Hadron-Wärmebildkameramoduls und der Prism-Software in

die Lösung von Lantronix bringt erweiterte Bildsignalverarbeitungs- und KI-

Funktionen auf Edge-Geräte", sagt Mike Walters, VP of Product Management bei

Teledyne FLIR OEM.?Es wird nun die Entwicklung von KI-fähigen Kameralösungen

der nächsten Generation in Gremsys sicherer, konformer Drohnenplattform für

Verteidigungs- und Industrieeinsätze beschleunigen."

Wichtige strategische und finanzielle Highlights:

* Produktionslieferungen laufen: Lantronix generiert bereits erste Umsätze und

bestätigt die Dynamik der Design-Gewinne.

* Chance mit hoher Marge: Die Lösung von Lantronix ist für

unternehmenskritische, hochwertige Anwendungen in den Bereichen Regierung,

Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur konzipiert.

* Regulatorischer Vorteil: Die Lösung von Lantronix ist vollständig NDAA/TAA-

konform und somit für die Integration des US-Verteidigungsministeriums und

der Bundesregierung von entscheidender Bedeutung.

Differenzierte Technologie für mehr Leistung

Die Plattform von Gremsy, die auf der Edge-KI-Lösung von Lantronix basiert,

bietet:

* Edge-basierte KI-Verarbeitung: Integrierte Inferenz für Objekterkennung,

Szenenerkennung, SLAM und Anomalieerkennung

* Echtzeitanalysen: Verbesserte operative Entscheidungsfindung für Vermessung,

Kartierung, Inspektion und Verteidigung

* Verlängerte Flugzeiten: Ultraeffizienter Stromverbrauch für längere UAV-

Missionen

* Erweiterte Konnektivität: Wi-Fi® 6 und umfangreiche E/A für HD-Video und

Sensordaten-Streaming

* Robustes Design: Betrieb in extremen Umgebungen (?25 °C bis +85 °C)

Lantronix: Aufbau einer skalierbaren KI-Plattform für Industrie- und

Verteidigungsmärkte

Mit umfassenden Engineering-Services, einem robusten Entwicklungsökosystem (das

ROS2, Docker und mehr unterstützt) und der kontinuierlichen Expansion in den

Bereich Edge-KI sowie IoT ist Lantronix einzigartig positioniert, um sowohl im

Verteidigungs- als auch im kommerziellen Drohnenbereich Umsätze mit hohen Margen

zu erzielen. Diese Partnerschaft mit Gremsy stärkt die Rolle von Lantronix als

vertrauenswürdiger KI-Computeranbieter für globale OEMs und unterstreicht die

Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die sich auf

Folgendes konzentriert:

* Sichere, konforme eingebettete Computer

* Wachstumsstarke Branchen (Drohnen, Robotik, intelligente Infrastruktur)

* Wiederkehrende Software- und Service-Erweiterung

Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete

Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die

Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare

Plattformansatz ermöglicht Gremsy nicht nur eine schnelle Markteinführung,

sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige industrielle IoT-

Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität erfordern.

Weitere Informationen zu den Engineering Services

(https://www.lantronix.com/engineering-

services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy),

SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-

soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy) und

zusätzlichen Drohnenanwendungen (https://www.lantronix.com/newsroom/press-

releases/lantronix-powers-next-generation-ai-enabled-camera-solutions-with-

teledyne-flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy)

von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.

*Laut dem Globalen Drohnenmarktbericht 2025-2030

(https://droneii.com/product/drone-market-report) von Drone Industry Insights

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere

Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.

Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT

sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen

Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu

beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten

unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter

Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.

Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in

der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen

Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=gremsy).

Über Gremsy

Gremsy ist ein weltweit bekannter Anbieter fortschrittlicher Gimbal- und

Kamerasysteme für Drohnen. Ihre hochwertigen Lösungen sind darauf ausgelegt, die

hohen Anforderungen von Fachleuten in Branchen wie Filmproduktion, Vermessung

und öffentliche Sicherheit zu erfüllen. Gremsys Engagement für Präzision,

Innovation und Benutzerfreundlichkeit macht das Unternehmen zu einem

vertrauenswürdigen Partner für UAV-Hersteller und Systemintegratoren auf der

ganzen Welt.

Weitere Informationen zu Gremsy finden Sie unter https://gremsy.com/.

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

Bundeswertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu

Produkten oder dem Führungsteam von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich

von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder

impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten

gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich

verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder

Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die

Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren

Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-

Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien

und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf

und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im

Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und

ausländischer Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze,

Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen;

unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder

erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes

von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere

Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren

Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf

Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

enthalten sind, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange

Commission (die?SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren

anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können

von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden.

Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken

und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als

wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind

die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen

Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung

ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market

LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder

korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

Lantronix-Medienkontakt:

media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)

949-212-0960

Analysten- und Investorenkontakt bei Lantronix:

investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)

