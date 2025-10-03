Lantronix Aktie
WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036
|
03.10.2025 02:00:38
GNW-News: Edge-AI-Drohnenlösung von Lantronix integriert FLIR-Plattformen von Gremsy und Teledyne für längere, effizientere Flugzeiten
^IRVINE, Kalifornien, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=gremsy) (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von
IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-Anwendungen
unterstützen, gab heute bekannt, dass seine NDAA/TAA-konforme Lösung von Gremsy
ausgewählt wurde, einem weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher
kardanischer Kamerastabilisatoren für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge
(UAVs). Lantronix baut seine langjährige Erfahrung im Bereich Kameraanwendungen
aus und kann mit dieser bahnbrechenden Lösung seine Dynamik auf dem Drohnenmarkt
weiter steigern. Sie bietet eine verbesserte Energieeffizienz für längere
Betriebszeiten der Drohne und verbraucht bei der Verarbeitung von Aufgaben
weniger Energie.
Die Lösung baut auf dem Open-Q(TM) 5165RB (https://www.lantronix.com/products/open-
q-5165rb-som/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy)
System on Module (SoM) von Lantronix auf, das auf dem Qualcomm®-Dragonwing(TM)-
Prozessor basiert, und treibt die neue Drohnenplattform von Gremsy sowie seine
Lynx-ISR-Nutzlast an, die für eine nahtlose Integration mit der dualen
Wärmebildkamera Hadron 640R von Teledyne FLIR OEM konzipiert ist. Diese
integrierte Lösung wird derzeit bei mehreren Lantronix-Kunden produziert.
Diese Lösung wurde entwickelt, um Drohnenintegratoren die Bereitstellung
leistungsstarker, stromsparender Rechen- und Echtzeit-KI-Funktionen zu
ermöglichen. Sie verkürzt die Markteinführungszeit von Gremsy und bietet
Lantronix gleichzeitig langfristige Umsatzmöglichkeiten in den schnell
wachsenden kommerziellen sowie militärischen Drohnensektoren. Durch die
Geschäftsbeziehung von Lantronix mit Gremsy und anderen Herstellern der
Drohnenbranche hat Lantronix seine globale Marktreichweite erweitert und seine
Position als vertrauenswürdige Quelle für zuverlässige, konforme Lösungen zur
Aktivierung von Kameras für Drohnen gestärkt. Diese Kombination aus KI-Leistung
und Compliance verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell
wachsenden Markt für Verteidigungs- und autonome Systeme.
?Lantronix ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Plattform der nächsten
Generation und unterstützt die Entwicklung sicherer, konformer Drohnenlösungen.
Wir haben uns gegenüber der Konkurrenz für Lantronix entschieden, da das
Unternehmen der vertrauenswürdige Weltmarktführer in der globalen Drohnenbranche
ist und eine langjährige Beziehung zu Qualcomm pflegt.?Mit seinen auf Qualcomm
Dragonwing basierenden Lösungen liefert Lantronix Branchenneuheiten, darunter
eine direkte Verbindung mit dem FLIR Hadron 640R, welche die Lynx-Nutzlast mit
Edge-basierten Funktionen in Echtzeit ausstattet", sagt Nguyen Van Chu,
stellvertretender Generaldirektor bei Gremsy.
?Mit einer steigenden Zahl hochrangiger globaler Drohnenkunden ist Lantronix ein
entscheidender Wegbereiter für sichere, leistungsstarke Drohnenplattformen",
sagt Saleel Awsare, CEO von Lantronix.?Unsere Zusammenarbeit mit Gremsy sowie
einer wachsenden Zahl von Herstellern und Entwicklern der Drohnenindustrie
zeigt, dass wir in der Lage sind, in großem Maßstab zu liefern und gleichzeitig
die strengen NDAA- und TAA-Anforderungen zu erfüllen, die für Regierungs- und
Verteidigungsanwendungen erforderlich sind."
?Die Integration unseres Hadron-Wärmebildkameramoduls und der Prism-Software in
die Lösung von Lantronix bringt erweiterte Bildsignalverarbeitungs- und KI-
Funktionen auf Edge-Geräte", sagt Mike Walters, VP of Product Management bei
Teledyne FLIR OEM.?Es wird nun die Entwicklung von KI-fähigen Kameralösungen
der nächsten Generation in Gremsys sicherer, konformer Drohnenplattform für
Verteidigungs- und Industrieeinsätze beschleunigen."
Wichtige strategische und finanzielle Highlights:
* Produktionslieferungen laufen: Lantronix generiert bereits erste Umsätze und
bestätigt die Dynamik der Design-Gewinne.
* Chance mit hoher Marge: Die Lösung von Lantronix ist für
unternehmenskritische, hochwertige Anwendungen in den Bereichen Regierung,
Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur konzipiert.
* Regulatorischer Vorteil: Die Lösung von Lantronix ist vollständig NDAA/TAA-
konform und somit für die Integration des US-Verteidigungsministeriums und
der Bundesregierung von entscheidender Bedeutung.
Differenzierte Technologie für mehr Leistung
Die Plattform von Gremsy, die auf der Edge-KI-Lösung von Lantronix basiert,
bietet:
* Edge-basierte KI-Verarbeitung: Integrierte Inferenz für Objekterkennung,
Szenenerkennung, SLAM und Anomalieerkennung
* Echtzeitanalysen: Verbesserte operative Entscheidungsfindung für Vermessung,
Kartierung, Inspektion und Verteidigung
* Verlängerte Flugzeiten: Ultraeffizienter Stromverbrauch für längere UAV-
Missionen
* Erweiterte Konnektivität: Wi-Fi® 6 und umfangreiche E/A für HD-Video und
Sensordaten-Streaming
* Robustes Design: Betrieb in extremen Umgebungen (?25 °C bis +85 °C)
Lantronix: Aufbau einer skalierbaren KI-Plattform für Industrie- und
Verteidigungsmärkte
Mit umfassenden Engineering-Services, einem robusten Entwicklungsökosystem (das
ROS2, Docker und mehr unterstützt) und der kontinuierlichen Expansion in den
Bereich Edge-KI sowie IoT ist Lantronix einzigartig positioniert, um sowohl im
Verteidigungs- als auch im kommerziellen Drohnenbereich Umsätze mit hohen Margen
zu erzielen. Diese Partnerschaft mit Gremsy stärkt die Rolle von Lantronix als
vertrauenswürdiger KI-Computeranbieter für globale OEMs und unterstreicht die
Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die sich auf
Folgendes konzentriert:
* Sichere, konforme eingebettete Computer
* Wachstumsstarke Branchen (Drohnen, Robotik, intelligente Infrastruktur)
* Wiederkehrende Software- und Service-Erweiterung
Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete
Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die
Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare
Plattformansatz ermöglicht Gremsy nicht nur eine schnelle Markteinführung,
sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige industrielle IoT-
Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität erfordern.
Weitere Informationen zu den Engineering Services
(https://www.lantronix.com/engineering-
services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy),
SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-
soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy) und
zusätzlichen Drohnenanwendungen (https://www.lantronix.com/newsroom/press-
releases/lantronix-powers-next-generation-ai-enabled-camera-solutions-with-
teledyne-flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=gremsy)
von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.
*Laut dem Globalen Drohnenmarktbericht 2025-2030
(https://droneii.com/product/drone-market-report) von Drone Industry Insights
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere
Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.
Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT
sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen
Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu
beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten
unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter
Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.
Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in
der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen
Wettbewerbsvorteil zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=gremsy).
Über Gremsy
Gremsy ist ein weltweit bekannter Anbieter fortschrittlicher Gimbal- und
Kamerasysteme für Drohnen. Ihre hochwertigen Lösungen sind darauf ausgelegt, die
hohen Anforderungen von Fachleuten in Branchen wie Filmproduktion, Vermessung
und öffentliche Sicherheit zu erfüllen. Gremsys Engagement für Präzision,
Innovation und Benutzerfreundlichkeit macht das Unternehmen zu einem
vertrauenswürdigen Partner für UAV-Hersteller und Systemintegratoren auf der
ganzen Welt.
Weitere Informationen zu Gremsy finden Sie unter https://gremsy.com/.
©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
Bundeswertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu
Produkten oder dem Führungsteam von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen
Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich
von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder
impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten
gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich
verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder
Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die
Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren
Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-
Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien
und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf
und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im
Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und
ausländischer Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze,
Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen;
unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder
erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes
von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere
Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren
Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr
enthalten sind, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange
Commission (die?SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren
anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können
von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden.
Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken
und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als
wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind
die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen
Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung
ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market
LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder
korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.
Lantronix-Medienkontakt:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
949-212-0960
Analysten- und Investorenkontakt bei Lantronix:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
Â°
