GNW-News: Multitude verzeichnet starkes Gewinnwachstum und weitere operative Fortschritte in den ersten neun Monaten 2025

^Zug, 13. November 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein

börsennotiertes europäisches FinTech -Unternehmen, das digitale Kredit- und

Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere

Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder

?Gruppe"), hat ihre Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2025

veröffentlicht, die weiterhin eine positive Entwicklung in allen

Geschäftsbereichen zeigen: Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox)

und Wholesale Banking (Multitude Bank).

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Kennzahlen in Mio. EUR | 9M 2025 | 9M 2024 | % Veränderung |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Umsatzerlöse | 195,9 | 193,9 | 1,0 |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Zinserträge | 186,6 | 193,9 | -3,8 |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Nettozinsertrag | 153,3 | 163,8 | -6,4 |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Provisions- und Gebühreneinnahmen | 7,9 | 0,1 | - |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

| Periodenergebnis | 20,3 | 12,8 | 59,3 |

+-----------------------------------+---------+------------+---------------+

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat die

Multitude Gruppe auf Basis einer soliden Umsatzentwicklung die Profitabilität

deutlich steigern können, sowie die Bilanz durch diszipliniertes

Risikomanagement und Optimierungen der Unternehmensstruktur weiter gestärkt. In

den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte das Unternehmen einen Gewinn

von 20,3 Mio. EUR, was einer Steigerung von 59,3% gegenüber dem

Vorjahreszeitraum entspricht (9M 2024: 12,8 Mio. EUR). Diese Verbesserung ist in

erster Linie auf den anhaltend positiven Trend des Rückgangs der Wertminderungen

auf Kundenforderungen, die starke Entwicklung der Provisions- und

Gebühreneinnahmen, sowie dem steigenden Beitrag aus dem Ergebnisanteil

assoziierter Gesellschaften zurückzuführen.

Der Konzernumsatz bewegte sich mit 195,9 Mio. EUR auf einem stabilen Niveau im

Vergleich zum Vorjahr (9M 2024: 193,9 Mio. EUR). Die Zinserträge gingen von

193,9 Mio. EUR in 9M 2024 auf 186,6 Mio. EUR in 9M 2025 leicht zurück. Höhere

Kreditvolumina konnten die Effekte niedrigerer Zinssätze und der Veräußerung von

Gesellschaften nur teilweise ausgleichen. Der Rückgang der Zinserträge wurde

jedoch durch starke Provisions- und Gebühreneinnahmen in Höhe von 7,7 Mio. EUR

(9M 2024: 0,1 Mio. EUR) kompensiert.

Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen um 16,5% weiter zurück, von

73,6 Mio. EUR in 9M 2024 auf 61,5 Mio. EUR in 9M 2025. Diese Entwicklung

spiegelt deutliche Verbesserungen im Kreditgeschäft und in der Underwriting-

Performance wider. Der Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften der Gruppe

verbesserte sich deutlich und stieg von einem Verlust von 0,2 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum auf einen Gewinn von 2,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten

2025.

Die Bilanzsumme stieg um 20,7% auf 1.325,6 Mio. EUR (Dezember 2024: 1.098,7 Mio.

EUR). Die Forderungen gegenüber Kunden, die Kredite und Investments in

Schuldverschreibungen umfassen, wuchsen gegenüber dem Vorjahres deutlich um

15,4% auf 880,1 Mio. EUR (Dezember 2024: 762,5 Mio. EUR).

Die Einlagen, als wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, stiegen um 22,8%

auf 983,1 Mio. EUR. Das Eigenkapital der Gruppe erhöhte sich auf 201,0 Mio. EUR,

womit die Eigenkapitalquote mit 22,5% (Dezember 2024: 23,2%) weitgehend stabil

blieb.

Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen

In der Geschäftseinheit Consumer Banking blieb der Umsatz mit 154,0 Mio. EUR (9M

2024: 160,7 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil, während das EBT

leicht auf 24,2 Mio. EUR (+3,1%) anstieg. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen

des Segments legten deutlich zu (9M 2025: 7,7 Mio. EUR im Vergleich zu

9M 2024: 0,1 Mio. EUR), getragen von Initiativen zur Umsatzdiversifizierung. Die

Forderungen gegenüber Kunden stiegen um 8,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf

517,0 Mio. EUR zum Ende des 9-Monatszeitraumes 2025.

Die Geschäftseinheit SME Banking verzeichnete einen Umsatzwachstum von 5,7% auf

26,1 Mio. EUR. Nach einem starken Jahresauftakt verlangsamte sich das

Umsatzwachstum in den darauffolgenden Monaten leicht. Die Wertminderungen gingen

um 28,8 % zurück, was auf eine effektive Kreditrisikokontrolle und eine

verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Das EBT verbesserte sich im

Vergleich zum Vorjahr deutlich: Die Verluste gingen um 70,7% auf 2,7 Mio. EUR

zurück (9M 2024: 9,2 Mio. EUR). Das Kreditvolumen stieg deutlich um 19,5% im

Vergleich zu der Vorjahresperiode auf 160,9 Mio. EUR, bei einem höheren Anteil

besicherter Kredite (September 2024: 134,6 Mio. EUR).

Die Geschäftseinheit Wholesale Banking, deren operative Tätigkeit Anfang 2024

aufgenommen wurde, verzeichnete weiteres Wachstum, sowohl beim Umsatz als auch

bei der Profitabilität. So stieg der Umsatz um 82,2% auf 15,8 Mio. EUR.

Forderungen gegenüber Kunden stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 79,1%

auf 202,3 Mio. EUR. Das EBT verzeichnete ein außergewöhnlich starkes Wachstum,

und stieg von 0,3 Mio. EUR in 9M 2024 auf 1,8 Mio. EUR in 9M 2025, und

unterstreicht die hohe Skalierbarkeit des Segments.

?Die Ergebnisse der Multitude Gruppe für die ersten neun Monate des Jahres 2025

liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Wir setzen unseren profitablen

Wachstumskurs konsequent fort. Der deutliche Anstieg des Nettogewinns spiegelt

die kontinuierliche Stärkung der Qualität unseres Kreditportfolios wider und

zeigt, dass die Implementierung fortschrittlicher Risikomodelle sowie die

Umsetzung operativer Verbesserungen erfolgreich ist. Mit Blick auf die Zukunft

wird die Multitude Gruppe weiterhin von traditionellen Banken übersehene Kunden

in ganz Europa bedienen und dabei ihre Wachstumsstrategie, basierend auf den

drei Säulen organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A, umsetzen",

kommentiert CEO Antti Kumpulainen die veröffentlichten Ergebnisse.

Capital Markets Day 2025:

Multitude veranstaltet heute um 13:00 Uhr MEZ ihren virtuellen 9M-Earnings Call

und Capital Markets Day. Neben der Vorstellung der aktuellen Neunmonatszahlen

wird das Leadership-Team einen Überblick über die Unternehmensstrategie und die

allgemeine Geschäftsentwicklung geben.

Die Anmeldung für die virtuelle Veranstaltung ist unter folgendem Link möglich

https://www.multitude.com/investors/financial-calendar

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale

Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende

in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte

Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in

Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der

Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Symbol?MULT" gelistet.

www.multitude.com (http://www.multitude.com/)

