Erste Schätzungen: Multitude gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Multitude lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,235 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Multitude noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 13,79 Prozent auf 55,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,660 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 242,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 261,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at