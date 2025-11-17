Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
|
17.11.2025 18:12:38
GNW-News: Rackspace Technology ernennt Lata Varghese und Phani Kishore Burre zu Führungskräften, um die Transformation in den Bereichen Cloud und KI voranzut...
^SAN ANTONIO, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:
RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-
Lösungen, gab heute die Ernennung von Lata Varghese
(https://www.linkedin.com/in/latavarghese/) zum Senior Vice President of
Business Transformation und Phani Kishore Burre (https://www.linkedin.com/in/dr-
phani-kishore-burre-19645a50/) zum Senior Vice President of Services and
Delivery für den Geschäftsbereich Public Cloud bekannt.
Lata Varghese verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen
Technologiedienstleistungen, CXO-Beratung und Geschäftstransformation. Bei
Cognizant war sie für die globale Gewinn- und Verlustrechnung verantwortlich und
leitete die Entwicklung und das Wachstum neuer Technologieberatungsdienste. Ihre
Fachkenntnisse umfassen Finanzdienstleistungen, digitales Banking,
Zahlungsverkehr, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Zuletzt war Lata als
Head of Solutions for the Americas bei Randstad Digital tätig und spielte eine
wichtige Führungsrolle bei der Transformation des Unternehmens von einem vor Ort
tätigen Personalvermittler zu einem globalen Anbieter von Technologielösungen.
Phani Kishore Burre bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-
Transformation für Fortune-100-Kunden aus den Bereichen Einzelhandel,
Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften mit zu Rackspace.
Bei Brillio war er als Managing Director und Global Practice Head für digitale
Infrastruktur tätig, wo er für ein signifikantes Wachstum sorgte und Kunden
dabei unterstützte, ihre Cloud-Einführung und Modernisierungsstrategien zu
beschleunigen. Seine Führungsqualitäten ermöglichten es Fortune-500-Unternehmen,
KI- und generative KI-Technologien in ihre digitale Transformation zu
integrieren.
?Die Kunden befinden sich in einem rasanten Wandel und wünschen sich einen
Partner, der Schnelligkeit, Innovation und Sicherheit bietet", so Gajen Kandiah,
CEO von Rackspace Technology.?Lata und Phani bringen umfangreiche Erfahrungen
im Bereich Betrieb und Bereitstellung mit, die gut zu den Zielen von Rackspace
passen. Sie werden sich darauf konzentrieren, unser Betriebsmodell zu stärken,
die Umsetzung zu verbessern und KI und Hybrid Cloud in praktische Resultate für
unsere Kunden umzusetzen. Unter ihrer Führung wird Rackspace seine
Transformation vorantreiben und Mehrwert in den Bereichen Core, Cloud und Edge
schaffen."
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!