GNW-News: Rackspace Technology ernennt Lata Varghese und Phani Kishore Burre zu Führungskräften, um die Transformation in den Bereichen Cloud und KI voranzut...

^SAN ANTONIO, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:

RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-

Lösungen, gab heute die Ernennung von Lata Varghese

(https://www.linkedin.com/in/latavarghese/) zum Senior Vice President of

Business Transformation und Phani Kishore Burre (https://www.linkedin.com/in/dr-

phani-kishore-burre-19645a50/) zum Senior Vice President of Services and

Delivery für den Geschäftsbereich Public Cloud bekannt.

Lata Varghese verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen

Technologiedienstleistungen, CXO-Beratung und Geschäftstransformation. Bei

Cognizant war sie für die globale Gewinn- und Verlustrechnung verantwortlich und

leitete die Entwicklung und das Wachstum neuer Technologieberatungsdienste. Ihre

Fachkenntnisse umfassen Finanzdienstleistungen, digitales Banking,

Zahlungsverkehr, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Zuletzt war Lata als

Head of Solutions for the Americas bei Randstad Digital tätig und spielte eine

wichtige Führungsrolle bei der Transformation des Unternehmens von einem vor Ort

tätigen Personalvermittler zu einem globalen Anbieter von Technologielösungen.

Phani Kishore Burre bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-

Transformation für Fortune-100-Kunden aus den Bereichen Einzelhandel,

Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften mit zu Rackspace.

Bei Brillio war er als Managing Director und Global Practice Head für digitale

Infrastruktur tätig, wo er für ein signifikantes Wachstum sorgte und Kunden

dabei unterstützte, ihre Cloud-Einführung und Modernisierungsstrategien zu

beschleunigen. Seine Führungsqualitäten ermöglichten es Fortune-500-Unternehmen,

KI- und generative KI-Technologien in ihre digitale Transformation zu

integrieren.

?Die Kunden befinden sich in einem rasanten Wandel und wünschen sich einen

Partner, der Schnelligkeit, Innovation und Sicherheit bietet", so Gajen Kandiah,

CEO von Rackspace Technology.?Lata und Phani bringen umfangreiche Erfahrungen

im Bereich Betrieb und Bereitstellung mit, die gut zu den Zielen von Rackspace

passen. Sie werden sich darauf konzentrieren, unser Betriebsmodell zu stärken,

die Umsetzung zu verbessern und KI und Hybrid Cloud in praktische Resultate für

unsere Kunden umzusetzen. Unter ihrer Führung wird Rackspace seine

Transformation vorantreiben und Mehrwert in den Bereichen Core, Cloud und Edge

schaffen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

