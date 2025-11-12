GNW-News: Rackspace Technology startet den "AI Launchpad Service" - beschleunigt den Einstieg in Künstliche Intelligenz und steigert den Mehrwert für Unterne...

^SAN ANTONIO, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(http://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-

End-Lösungen im Bereich Hybrid Cloud und Künstliche Intelligenz, hat heute

den Rackspace AI Launchpad (https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-

launchpad) vorgestellt - einen sicheren Managed Service, der Unternehmen dabei

unterstützt, KI-Workloads zu evaluieren, zu testen und produktiv einzusetzen -

und so die Time-to-Value deutlich zu verkürzen. Der Service kann individuell auf

jede Branche zugeschnitten werden - darunter Gesundheitswesen, Banken,

Finanzdienstleistungen, Wertpapierwesen und Versicherungen (BFSI) sowie die

Energiebranche.

Die Einführung von KI kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere

im Hinblick auf komplexe Infrastrukturen, die Auswahl der richtigen Tools und

die Leistungsbewertung. Der Rackspace AI Launchpad vereinfacht diesen Prozess

durch einen schrittweisen, betreuten Ansatz, der jede Phase der KI-Einführung

unterstützt - von der Machbarkeitsstudie bis hin zur vollständigen Produktion.

?Jedes Unternehmen weiß, dass Künstliche Intelligenz den Wettbewerb im kommenden

Jahrzehnt prägen wird, doch die meisten sind durch die Komplexität gelähmt",

sagte Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer für Private Cloud bei

Rackspace.?Das Rackspace AI Launchpad beseitigt diese Lähmung. Wir haben den

schnellsten Weg von der KI-Vision bis zum produktiven Einsatz entwickelt - mit

der Sicherheit und Governance, die Unternehmen erwarten. Es geht längst nicht

mehr nur darum, mit KI zu experimentieren. Es geht darum, mit ihr erfolgreich zu

sein."

Der Rackspace AI Launchpad basiert auf AI Anywhere

(https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-anywhere) - einer Private-Cloud-

Lösung von Rackspace, die modernste KI- und ML-Funktionen mit einem starken

Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz vereint. Rackspace AI Anywhere

ermöglicht es Unternehmen, neue Chancen zu nutzen, fundiertere Entscheidungen zu

treffen und die Lösung sowohl in Drittanbieter- als auch in Co-Location-

Rechenzentren einzusetzen.

Rackspace AI Anywhere bietet:

* Verwaltete Infrastruktur für KI-Workloads: Sichere, vollständig gemanagte

GPU-Infrastruktur auf Basis branchenführender Server und NVIDIA(®)-GPUs.

* Kubernetes- und Tooling-Enablement: Kubernetes-Cluster und vorinstallierte

gängige KI/ML-Frameworks, die eine sofortige Skalierung ermöglichen.

* Onboarding und operativer Support: Technische Dokumentation, Onboarding-

Leitfäden und Unterstützung durch KI-Infrastruktur-Experten, inklusive

fortlaufender Überwachung und Fehlerbehebung.

Der Rackspace AI Launchpad bietet einen stufenweisen Ansatz, der es Unternehmen

ermöglicht, zunächst einen Proof of Concept durchzuführen, anschließend

bestehende KI-Workloads zu testen und sobald die KI-Einführung ausgereift ist,

diese zu implementieren und produktiv einzusetzen:

* Proof of Concept: Bevor Unternehmen langfristige Infrastrukturinvestitionen

tätigen, erhalten sie eine sichere und flexible Umgebung, die für schnelle

Experimente optimiert ist - um ihre KI-Anwendungsfälle zu validieren.

* Pilotphase: Sobald die Ziel-Workloads identifiziert sind, unterstützt die

Pilotphase Unternehmen beim Übergang von der Experimentierphase zur

Produktionsreife. In dieser Phase erhalten Unternehmen Zugang zu einer

Vielzahl leistungsstarker, GPU-basierter Server, die die Geschwindigkeit und

Zuverlässigkeit gewährleisten, die für den praktischen Einsatz von KI

erforderlich sind.

* Produktion: Zur Skalierung bietet die Produktionsphase eine vollständig

betriebsbereite KI-Umgebung in Enterprise-Qualität. Diese Phase basiert auf

unseren dedizierten Lösungen AI Anywhere und AI Business und ist auf

gleichbleibende Leistung und höchste Sicherheit optimiert.

Praxisbeispiel: Fallstudie Compass

Compass (https://www.compasscares.com/), ein in den USA ansässiger

Gesundheitsdienstleister, setzte auf Innovation in der Patientenversorgung und

nutzte die Tools und Services des Rackspace AI Launchpad. Compass entschied sich

zunächst für die Private Cloud von Rackspace, um seine Produktions- und

Disaster-Recovery-Umgebungen für elektronische Gesundheitsakten (EHR) zu hosten

- und damit Skalierbarkeit und Sicherheit für das wachsende Geschäft

sicherzustellen. Anschließend wandte sich Compass für seine KI-Anforderungen

erneut an Rackspace, begann mit einer Pilotphase und ging dann zügig zum

produktiven Einsatz seiner KI-Workloads über.

In Zusammenarbeit mit Rackspace implementierte Compass eine in der Private Cloud

gehostete KI-Lösung, die natürliche Sprachabfragen, automatisierte

Dokumentenanalyse und Echtzeitberichte miteinander kombiniert. Ein KI-Agent

ermöglicht eine intuitive Suche in Patientenakten, während automatisierte

Prüfungen fehlende Dokumentationen erkennen.

Der KI-Assistent reduzierte den manuellen Prüfaufwand um 80 Prozent. Zudem

verbesserte er die Dokumentationsqualität und lieferte Ärzten schnellere und

präzisere Erkenntnisse. Darüber hinaus verringerte die automatisierte

Berichterstattung den administrativen Aufwand, während die skalierbare und

sichere Integration die Nutzerzufriedenheit erhöhte.

Warum es wichtig ist

Die Einführung von KI ist längst keine Option mehr, sie ist eine

wettbewerbsentscheidende Notwendigkeit. Der Rackspace AI Launchpad ermöglicht es

Unternehmen, über die reine Experimentierphase hinauszugehen und echte KI-

Ergebnisse zu erzielen und dies ohne den Aufwand, eine eigene Infrastruktur von

Grund auf aufzubauen. Durch die Bereitstellung einer sicheren, produktionsreifen

Umgebung wird die KI-Einführung von einer strategischen Vision zu einem

greifbaren Wettbewerbsvorteil.

Erfahren Sie mehr über AI Launchpad

unter https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-launchpad

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen

für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die

Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen

hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.

Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen

und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

?Die beschriebenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die

Implementierung bei diesem Kunden. Die tatsächliche Leistung hängt von

zahlreichen Faktoren ab, darunter Art der Arbeitslast,

Infrastrukturkonfiguration und betriebliche Praktiken. Diese Ergebnisse sollten

nicht als typisch oder garantiert angesehen werden."

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

