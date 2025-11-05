Rackspace Technology Aktie
Ausblick: Rackspace Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rackspace Technology wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,051 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,78 Prozent erhöht. Damals waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Rackspace Technology 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 666,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rackspace Technology 675,8 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,211 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,67 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahr.
