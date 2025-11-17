Gold-Abspaltung in Sicht? Highland Critical Minerals-Aktie im Fokus der Anleger

• Highland Critical Minerals-Aktie erholt sich nach Kursrutsch• Highland stärkt durch jüngste Warrant-Ausübungen seine Liquidität für anstehende Projekte• Anleger blicken auf mögliches Spin-out der Goldsparte - finale Entscheidung Ende November erwartet

Kurserholung nach deutlichem Rücksetzer

Zum Ende der vergangenen Woche konnte die Aktie von Highland Critical Minerals deutlich zulegen. Am Freitag schloss das Papier an der Heimatbörse in Kanada bei mit einem Plus von 20,72 Prozent bei 2,51 CAD. Auch zum Wochenauftakt geht es mit einem Aufschlag von 7,26 Prozent auf 3,25 CAD kräftig nach oben. Zuvor hatten die Papiere in den vergangenen fünf Handelstagen knapp ein Drittel an Wert verloren. Trotz der jüngsten Schwäche schlägt auf Jahressicht weiterhin ein kräftiges Plus von über 570 Prozent zu Buche, was die hohe Volatilität des Titels unterstreicht.

Neue kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es zuletzt nicht. Die Kursbewegung dürfte daher vor allem auf kurzfristige Marktreaktionen und eine Erholung nach den vorausgegangenen Verlusten zurückzuführen sein. Das Handelsumfeld bleibt allerdings von schnellen Richtungswechseln geprägt.

Strategische Neuordnung: Gold -Spinoff rückt in den Fokus

In einer Ende Oktober veröffentlichten Pressemitteilung kündigte Highland an, dass die Unterlagen zur geplanten Abspaltung der Goldsparte an die Aktionäre verschickt wurden. Laut der Mitteilung erhielt das Unternehmen am 27. Oktober einen Interimsbeschluss des Supreme Court of British Columbia, der die Einberufung der entsprechenden Abstimmung auf der Hauptversammlung am 21. November ermöglicht. Aus den Angaben der Gesellschaft geht hervor, dass im Zuge des geplanten Arrangements die Goldaktivitäten in die Tochter Highland Red Lake Gold Corp. überführt werden sollen.

Die damit verbundene endgültige Gerichtsentscheidung wird nach Unternehmensangaben für den 28. November erwartet. Sollte die Zustimmung der Aktionäre erfolgen und das Gericht grünes Licht geben, könnte die Abspaltung noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Ziel ist es laut dem Unternehmen, Kapitalstruktur und operative Fokussierung zu optimieren. Auch aus der Analyseplattform ainvest.com geht hervor, dass Anleger durch die Herauslösung der Goldsparte direkten Zugang zu den Projekten im Red Lake District erhalten könnten, während Highland selbst seine Ressourcen gezielter auf kritische Mineralien ausrichten kann.

Finanzierung und Explorationsaktivitäten im Mittelpunkt

Parallel zur geplanten Neuausrichtung arbeitet die Gesellschaft weiter an der Entwicklung ihrer Explorationsprojekte. In den vergangenen Monaten hat Highland über die Ausübung von Warrants frisches Kapital eingesammelt, das unter anderem in das Explorationsprogramm in Nunavut, die Arbeiten auf der Sy-Property sowie in Betriebskapital fließen soll. Das Unternehmen stärkt damit seine Liquidität und schafft Spielraum für die Umsetzung seiner Projektpipeline.

Auch AInvest hebt in seiner Analyse hervor, dass durch die jüngsten Mittelzuflüsse sowohl der Spin-out-Prozess als auch die Exploration der Gold- und Mineralienvorkommen finanziell abgesichert werden sollen. Während Highland Red Lake Gold eigenständig ein 150.000 CAD umfassendes Explorationsprogramm vorantreiben soll, konzentriert sich die Muttergesellschaft nach dem geplanten Spin-out stärker auf kritische Rohstoffe. Die kommenden Wochen könnten daher entscheidend für die zukünftige Positionierung beider Unternehmen sein.

Redaktion finanzen.at