Highland Critical Minerals-Aktie zeigt nach starkem Rücksetzer erste Stabilisierung

35 Prozent hat die Aktie von Highland Critical Minerals an der kanadischen Börse in den letzten Handelstagen verloren. Der Absturz war am Donnerstag vergangener Woche erfolgt und beendete eine Rally, die den Anteilsschein auf Dreimonatssicht um mehr als 162 Prozent steigen ließ. Zum Wochenstart fassten Anleger aber wieder Mut: Am Montag konnte sich die Highland Critical Minerals-Aktie stabilisieren und schloss wieder 3,96 Prozent höher bei 3,10 CAD.

Strategische Neustrukturierung und Spin-Out von Gold-Aktivitäten

Dabei stehen für die viele Anleger die aktuellsten Pläne des kanadischen Explorationsunternehmens im Fokus; Highland Critical Minerals treibt derzeit eine Spaltung (Spin-Out) seiner Gold-Projekte voran, indem die Tochter Highland Red Lake Gold Corp als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert wird. Ziel ist eine optimierte Kapitalstruktur und fokussierte Ressourcenzuweisung. Die zugehörige Aktionärsabstimmung findet am 21. November 2025 statt; die abschließende gerichtliche Genehmigung wird bis Ende November erwartet. Bereits 73,8 % der stimmberechtigten Aktien sind durch Vereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion abgesichert

Operative Aktivitäten und Exploration

Auch auf operativer Basis bleibt Highland Critical Minerals umtriebig und setzt die laufende Exploration am Sy-Projekt (Nunavut) fort und verfolgt parallel das nun bei Highland Red Lake Gold Corp gebündelte Gold-Portfolio im Red Lake District. Highland Red Lake hat ein erstes Explorationsprogramm mit einem Budget von 150.000 CAD initiiert, um das Potenzial der Lode-Gold-Lagerstätten zu bewerten. Die Ausgründung ermöglicht der neuen Tochtergesellschaft gezielte Kapitalmaßnahmen speziell für den Goldsektor, wodurch die strategische Ausrichtung klarer und effizienter umgesetzt werden kann.

Hohe Marktaktivität - so reagiert das Management

Bezüglich eines erhöhten Marktinteresses und gestiegener Handelsaktivität in den vergangenen Tagen gab das Management offiziell bekannt, dass keine grundlegenden operativen Veränderungen oder neue wesentliche Informationen vorliegen, die dies rechtfertigen würden. Die Gesellschaft kündigte für die kommenden Wochen weitergehende Updates zu den Projekten an.

Highland Critical Minerals befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase der Neustrukturierung, um ihr Goldgeschäft abzuspalten und sich auf kritische Mineralien und Exploration in Nunavut zu fokussieren. Die Finanzierung ist stabil, die Unterstützung der Aktionäre hoch, und die Vorbereitung auf die bevorstehenden Abstimmungen und gerichtlichen Entscheidungen ist nahezu abgeschlossen.

Redaktion finanzen.at