Barrick Mining Aktie

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WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084

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02.09.2026 22:26:36

Gold.com, Inc. Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Gold.com, Inc. (GOLD) announced a profit for fourth quarter of $12.157 million

The company's earnings came in at $12.157 million, or $0.41 per share. This compares with $10.324 million, or $0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 99.2% to $5.005 billion from $2.512 billion last year.

Gold.com, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.157 Mln. vs. $10.324 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.41 last year. -Revenue: $5.005 Bln vs. $2.512 Bln last year.

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